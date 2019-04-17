Воронеж, 17 апреля, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев не видит смысла в переносе гайд-парков из центра Воронежа на окраину. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил 17 апреля на пресс-конференции.

Timur Mamedrzaev Площадь Никитина

По мнению Александра Гусева, возможен лишь перенос гайд-парка с территории недавно реконструированной Советской площади, а у памятника Никитину гайд-парк могут перенести лишь временно, на период работ по реконструкции проспекта Революции.

«Советская площадь сегодня — это не формат гайд-парка, это место семейного отдыха. Перенос с площади Никитина — временная мера, пока будет вестись ремонт проспекта Революции. Все остальные места должны остаться», — сказал губернатор.

Что касается остальных мест для проведения митингов, то, по мнению главы региона, смысла их переносить нет. По мнению главы региона, обеспечить безопасность в центре всё же проще, чем на площадке на окраине города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос возможного переноса гайд-парков из центра на окраины города (в частности, предлагалось обеспечить собственным гайд-парком каждый район) обсуждается с начала апреля. Однако правозащитники уже активно выступили против такой инициативы.