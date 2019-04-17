Челябинск, 17 апреля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. В Челябинске устранены последствия прорыва теплотрассы на улице Братьев Кашириных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Напомним, авария произошла 16 апреля в районе 18:00 по местному времени. Пять человек получили ожоги, а 705 домов остались без отопления и горячей воды. Основная часть последствий аварии была устранена к утру 17 апреля. Сейчас тепло и горячая вода вернулись во все дома.

Прорыв трубопровода диаметром 700 мм произошёл во время испытаний, которые проводило АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск». Без горячей воды и тепла остались 83,4 тыс. человек и десять социальных объектов. Уральское управление Ростехнадзора выясняет причины ЧП, создана специальная комиссия. А тем временем на 18 апреля УСТЭК-Челябинск запланировал очередную проверку сетей.