Минск, 17 апреля, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Белоруссия с 17 апреля запретила ввоз птицы из Чечни, в связи с тем что на территории республики зафиксирован случай заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла. Информация об этом размещена на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии.

Ограничению на ввоз подлежат не только живая птица и ее мясо, но и инкубационное и пищевое яйца, все виды продукции из мяса птиц и продуктов ее переработки, а также пух и перо и корма и кормовые добавки животного происхождения. Исключению подлежат лишь кормовые добавки для кошек и собак и готовые корма для кошек и собак, прошедшие термическую обработку.

Псевдочума птиц, как иначе называют болезнь Ньюкасла, — это вирусный недуг, который поражает в основном кур. Болезнь приводит к практически 100%-ной гибели молодняка птиц. Характеризуется заболевание признаками пневмонии, энцефалита и поражениями внутренних органов.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года власти Казахстана приняли решение о запрете ввоза на территорию страны продукции 36 российских птицефабрик из Курской, Пензенской и Самарской областей. Причиной стал птичий грипп.