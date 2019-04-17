Киев, 17 апреля, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Подорвавшийся и умерший от полученных ран «российский диверсант» выжил и дал показания в суде, заявил 17 апреля на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

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По словам Грицака, «воскресший» «разведчик ФСБ» сообщил, что действовал по указаниям российских спецслужб, ФСБ и ГУ Генштаба ВС России одновременно.

Напомним, 4 апреля в Киеве злоумышленник взорвался при попытке установить самодельную бомбу под автомобиль высокопоставленного украинского военного. Генпрокуратура Украины тогда сообщила, что он скончался от ранений, не приходя в сознание.

Теперь Грицак завляет, что злоумышленник — это гражданин России Алексей Комаричев 1978 года рождения, служивший в полку охраны правительства Москвы и Госнаркоконтроле, уволенный «при компрометирующих обстоятельствах» и завербованный ФСБ.

Напомним, глава СБУ уже совершал акт возвращения погибшего к жизни. Таким счастливчиком был «застреленный» блогер Аркадий Бабченко, сбежавший на Украину из России.