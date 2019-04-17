Тверь, 17 апреля, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Туристический поток в Тверскую область по итогам 2018 года вырос до 1,5 млн человек. Об этом говорилось 17 апреля на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. На заседании обсуждалась реализация государственной программы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018−2023 годы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Сегодня туристическая индустрия — один из быстрорастущих сегментов экономики. Наша задача использовать эту сферу для комплексного развития территории Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, в общей сложности в 2018 году на реализацию госпрограммы было направлено 213,5 млн рублей, из них 87,7 млн рублей — средства федерального бюджета. При этом объем налоговых платежей, поступивших в бюджет от гостиниц и предприятий общественного питания, составил более 495 млн рублей. Растет турпоток: в 2018 году регион посетили 1,5 млн туристов, что на 8% больше, чем годом ранее. К 2023 году, по плану, число гостей, ежегодно посещающих регион, должно вырасти до 2,6 млн человек.

Для того, чтобы привлечь туристов в Тверскую область, работа идет по нескольким направлениям. Так, в 2018 году было открыто 15 новых объектов туристического показа — в Калининском и Зубцовском районах, а также в городах Кашин, Калязин, Ржев, Конаково и Тверь. На реализацию проектов малому и среднему предпринимательству были предоставлены гранты в размере 5,1 млн рублей. Министерством туризма Тверской области разработано 35 туристических маршрутов, в том числе три брендовых — «В Тверскую область по велению души», «Селигерия», «Государева дорога». К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского разработан исторический маршрут — «Средневековая Тверь», который был отмечен специальным дипломом «Лучшая идея туристического маршрута» Всероссийской туристической премии «Маршрут года». В 2018 году туристический портал региона welcometver.ru вошёл в ТОП-10 туристических порталов регионов России, календарь событий Тверской области, куда включено 40 мероприятий, стал победителем национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS. По итогам года Тверская область вошла в «Золотую двадцатку» Национального туристского рейтинга. В 2018 году было отремонтировано 126 км дорог по туристическим направлениям. В этом году предполагается отремонтировать 145 км дорог, ведущих к объектам туристического показа. В 2018 году было установлено 202 знака туристкой навигации, открыт первый туристский информационный центр в Ржеве. Он станет частью инфраструктуры при создании Ржевского мемориала Советскому солдату.

В 2019 году на развитие туристской инфраструктуры заложено 392 млн рублей, в три раза больше чем в 2018 году. 66,8 млн рублей планируется направить на мероприятия по расширению спектра и повышению качества турпродукта Тверской области, 16,2 млн рублей — на продвижение туристских ресурсов.