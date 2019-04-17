Радужный, Югра, 17 апреля, 2019, 19:09 — ИА Регнум. В Югре готовится очередной референдум граждан против повышения тарифов ЖКХ. На этот раз в Радужном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили инициаторы референдума из города Нижневартовска.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

В социальных сетях появились группы с единым названием «Референдум из-за резкого роста тарифов на ЖКХ в Радужном».

«Мы хотим провести референдум из-за резкого роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Радужном, как это сделали в Нижневартовске. Готовится пакет документов о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума. Также планируем митинг против передачи предприятий города в концессию и повышения тарифов. Подсчитать затем все собранные подписи и направить резолюцию митинга в думу ХМАО и Радужного, а также губернатору Наталье Комаровой и мэру города Наталье Гулиной», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM активисты.

Как отмечают активисты, власти ещё одного города Югры, Сургута, тоже начинают готовить народ к концессии в ЖКХ, а следовательно, и повышению тарифов. Без намёков понятно, что аналогичный референдум могут затеять и там.

Напомним, инициативная группа вартовчан на прошлой неделе объявила о подготовке к проведению референдума по вопросам передачи коммунальных муниципальных предприятий города в концессию, а также превышения предельного индекса коммунальных тарифов в этом югорском городе с июля 2019 года.

Пакет документов для регистрации инициативной группы по проведению референдума сдан в территориальную избирательную комиссию Нижневартовска 9 апреля. Если документация будет соответствовать законодательным требованиям, далее она направится в гордуму.

Решению о проведении референдума предшествовал митинг, состоявшийся 23 марта. Под резолюцией протеста подписались 4,8 тысяч жителей города. Аналогичный текст резолюции, размещённый в интернете в виде петиции, подписали на сегодняшний день более 70 тысяч человек.

Жители Нижневартовска сетуют, что при передаче из городского ведения объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения в частные руки, мнение жителей города никто не учёл. Переход изменит индекс размера платы граждан за коммунальные услуги с 4% до 11%, что в два раза выше допустимой нормы по ХМАО.