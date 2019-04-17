Киев, 17 апреля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Украина не будет соглашаться на списание $2,6 млрд долга с российского Газпрома в обмен на подписание новых газовых контрактов с Россией. Об этом 17 апреля заявил президент Петр Порошенко во время общения с представителями украинской общественности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Что касается $2,56 млрд. Абсолютно твердое понимание, нет, потому что это украинские деньги. Они переплачены. Это абсолютно ошибочная модель принимать такие ультиматумы со стороны России. Кто их может принять? Слабый президент, некомпетентный, которого обманут», — сказал Порошенко.

По его словам, Газпром «так и не начал выполнять обязательства» перед «Нафтогазом Украины», несмотря на решение Стокгольмского арбитража и действующие газовые контракты.

«Гарантии Российской Федерации не стоят и бумаги, на которой они написаны. У нас есть решение суда в соответствии с контрактом, который подписан Россией и Газпромом. Они его просто не выполняют», — возмутился Порошенко.

По его словам, возможный отказ Украины от $2,6 млрд «создаст чрезвычайно опасный прецедент» в международном праве.

«И потом Украина стает на колени, чтобы извиниться перед Россией и подписать очередной контракт, который также не будет выполняться. Это некомпетентность и опасность», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что долг Газпрома перед «Нафтогаз Украины» вырос на $200 миллионов. По его словам, речь идет о процентах от $2,56 млрд, которые ранее Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить украинской стороне по итогам двух споров.