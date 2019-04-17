Чита, 17 апреля, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Глава Забайкальского края Александр Осипов намерен сделать регион «площадкой для проведения различных мероприятий, направленных на диалог власти и общества». Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, он заявил по итогам состоявшегося 16−17 апреля в Чите первого Дальневосточного женского форума.

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По его словам, соответствующие договорённости были достигнуты и с одним из организаторов форума — Союзом женщин России. Как отметила председатель Союза, член Совета Федерации Екатерина Лахова, взаимодействие органов власти с общественными институтами «должно идти постоянно». Она призвала в том числе задействовать опыт женсоветов, которых по всей стране насчитывается около 22 тысяч.

Оценивая состоявшийся форум, основной темой которого стали социальные инициативы женщин в рамках реализации национальных проектов, Осипов заявил, что его участницы вели «очень важные для жизни края дискуссии». «Мне понравилось, что наряду с большим количеством приезжих экспертов из центральных регионов и регионов Дальнего Востока, были очень активны и наши специалисты. Забайкальские женщины раскрылись, они продумывали вместе с коллегами, как эффективно реализовывать проекты, что необходимо еще учесть и добавить», — цитирует врио губернатора «Забайкальский рабочий».

Напомним, ранее Александр Осипов впервые провёл в регионе расширенную встречу с жителями «Прямой разговор» по аналогии с «Прямой линией» Владимира Путина. Врио губернатора поступило около 6 000 вопросов, на 53 из них он ответил лично, по остальным ответы будут опубликованы на специальном сайте. «В общении с людьми я чувствую и вижу, что взаимосвязи и понимания недостаточно, мы не достигаем желаемого уровня обратной связи. Поэтому я предложил такой формат», — объяснил глава региона.

На следующий день после «Прямого разговора» Осипов навестил пожаловавшуюся на плохие жилищные условия жительницу Читы, причём привёз с собой министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина.