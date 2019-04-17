Киев, 17 апреля, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Украинский политтехнолог Тарас Загородний сомневается, что в ближайшие месяцы заработает «нормандский формат» переговоров по Донбассу. Соответствующее заявление Загородний сделал 17 апреля в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о том, что в мае — июне состоится встреча «нормандской четверки», на которой могут подписать соглашение о выводе российских войск из Донбасса и вводе миротворческой миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Миротворцы

«Что касается «нормандского формата», Россия сама не принимает в нем участия. Де-факто она его уже разрушила. Почему президент уверен, что он произойдет и что там будут приняты какие-то решения относительно вывода? Россия никогда не признавала, что она должна что-то выводить. Она заявляет, что у нас гражданская война и что они не имеют к этому никакого отношения. Так говорить достаточно смело для Порошенко, я не знаю, откуда такая уверенность», — сказал Загородний.

Он считает, что в ближайший год в Донбассе не появятся миротворцы, поскольку миротворческая миссия будет иметь беспрецедентный характер в истории человечества.

«Голубые каски» точно не будут введены, потому что «голубые каски» не входят в формат «нормандской четверки». Это решение должен принимать Совбез ООН. Российская Федерация всегда может наложить вето на голосование. Даже если сегодня будет принято решение, то дай Бог, чтобы они там появились через год. Это беспрецедентная миротворческая операция, наибольшая в истории человечества», — напомнил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля президент Порошенко выразил надежду, что в мае— начале июня состоится встреча «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия), на которой могут подписать соглашение о вводе миротворцев ООН.