Киев, 17 апреля, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что российский бизнес может работать на рынке Украины, в том случае если он не несёт угрозы национальной безопасности страны. Об этом Порошенко заявил 17 апреля во время общения с представителями украинской общественности, комментируя работу на Украине российских компаний под европейским брендами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выступление Петра Порошенко

«Если европейские компании зайдут к нам и будут работать под руководством даже граждан России, я же не клеймлю граждан России, что они будут высланы или лишены возможности работать», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны немедленно введет санкции в отношении любой российской компании, которая будет нести угрозу нацбезопасности.

«Во-вторых, деятельность Службы безопасности Украины должна быть усилена. Если в связи с деятельностью этих компаний создается угроза национальной безопасности, у нас есть механизмы санкций. И меня не остановит волк российской компании, покрытый овечьей шкурой… Совет национальной безопасности и обороны немедленно примет решение относительно санкций, и деятельность такой компании, которая создает угрозы, будет немедленно заблокирована», — заверил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Порошенко заявил, что в течение последних четырех лет на Украине инвесторы построили и ввели в эксплуатацию 207 новых заводов. По его словам, на этих заводах работают почти полмиллиона человек, а «львиная доля» продукции идет в ЕС.

«Там, где дальше от линии фронта, инвесторы уже не колеблясь приходят в Украину. Пример: за четыре года инвесторы уже построили и ввели в эксплуатацию 207 новых заводов», — рассказал Порошенко.

Напомним, в марте 2019 года Порошенко ввел в действие решение СНБО о расширении персональных санкций против граждан РФ. По данным СНБО, под украинские санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц России. Также санкции применили к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной думы РФ.