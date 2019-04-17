Лима, 17 апреля, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Экс-президент Перу Алан Гарсия скончался в госпитале в Лиме после совершения попытки суицида, передаёт 17 апреля телеканал TeleSUR.

Agência Brasil Алан Гарсия

Как сообщается, экс-президент покончил с собой, когда сотрудники полиции прибыли к его дому в одном из районов Лимы с целью ареста по делу о коррупции. Врачам не удалось спасти Гарсию, спустя несколько часов он скончался.

Алан Гарсия занимал пост президента Перу дважды: в 1985—1990 и 2006−2011 годах. В 2018 году он стал фигурантом дела «Лава-Жату» — крупного расследования коррупционной деятельности бразильской строительной фирмы Odebrecht.

Экс-президент просил политического убежище в Уругвае, но получил отказ. Сегодня суд вынес решение о заключении Гарсии под стражу.