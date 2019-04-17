Калуга, 17 апреля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. 17 апреля в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов встретился с активом регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области встретился с активом ОНФ

Открывая встречу, глава региона поблагодарил представителей ОНФ за сотрудничество и плодотворную работу: «Всегда считаю ваши замечания, которые поступают в адрес органов исполнительной власти, предприятий, организаций наших справедливыми. Спасибо, что помогаете вовремя вскрывать какие-то недостатки и проблемы».

Руководитель исполкома ОНФ Дмитрий Афанасьев коротко рассказал о результатах работы регионального отделения за 2018 год и реализации общественных предложений.

В минувшем году деятельность организации была направлена на мониторинг проекта «Формирование комфортной городской среды» во всех муниципалитетах. Проведено более ста рейдов, в ходе которых оценивалось качество проведенных работ. Многие из зафиксированных нарушений были исправлены. В рамках проекта «Генеральная уборка» на интерактивной карте ОНФ была размещена информация о 367 несанкционированных местах размещения мусорных отходов, половина свалок была ликвидирована. Проведено 44 субботника. Эта работа будет продолжена. В прошлом году в регионе также было принято решение о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Калуги площадью более одной тысячи гектаров. Активисты ОНФ инициировали общественные слушания, на которых проект получил поддержку. В соответствии с поручением президента России по всем регионам, в том числе в Калужской области появились и прошли обучение общественные экологические инспекторы ОНФ. В рамках «Дорожного проекта» общественники собрали материалы о 113 неблагополучных дорожных участках области, на 34 из них был выполнен капитальный ремонт. Еще одно важное направление — мониторинг качества капремонта многоквартирных домов.

В ходе мероприятия было высказано несколько предложений. Одно из них — внести в правительство РФ законопроект, ужесточающий ответственность управляющих компаний посредством упрощения процедуры отзыва лицензии за несоблюдение требований при обслуживании общедомового газового оборудования в многоквартирных домах. Общественники провели мониторинг 20 многоквартирных домов восьми управляющих компаний в Калуге, проверив качество содержания общедомового газового оборудования. В результате установлено, что соответствующая работа в полном объеме не проводится, но деньги с граждан за нее взымаются.

В свою очередь Анатолий Артамонов призвал активистов ОНФ усилить разъяснительную работу с гражданами о необходимости общественного контроля всех происходящих в жизни населения перемен. По его словам, назрел перелом в общественном сознании и понимании того, что проблемы касаются не только власти, они касаются каждого, и решать их нужно сообща. «Каждый человек должен стремиться, чтобы его жизнь была достойной и комфортной», — резюмировал губернатор.