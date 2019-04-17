Москва, 17 апреля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий поправки в закон «О полиции», внес в Госдуму депутат Александр Хинштейн («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

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На полицию возлагается обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую организацию.

Законопроектом также расширяется круг лиц, право на телефонный звонок которым предоставляется задержанному. Задержанный сможет сообщить о своем местонахождении «близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу».

Ряд других изменений направлен на совершенствование деятельности полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений. Так, на полицию возлагается обязанность осуществлять розыск лиц, исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с родственниками.

Кроме того, законопроектом усиливается правовая защита граждан и организаций в случае проникновения сотрудников полиции на принадлежащие гражданам и организациям земельные участки и территории.