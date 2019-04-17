Кемерово, 17 апреля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. В администрации Кемеровской области прокомментировали сбой в работе официального сайта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на департамент информационных технологий, в настоящее время на сайте «проводятся запланированные технические работы по модернизации серверного оборудования».

Leonardo Rizzi Дата-центр

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня вечером, 17 апреля, официальный сайт администрации Кемеровской области перестал отвечать на любые запросы. Ранее на нём были опубликованы сведения о доходах губернатора региона Сергея Цивилёва за 2018 год. Как указывается на сайте, ориентировочное восстановление работы сайта 17 апреля 23:00 (время местное).