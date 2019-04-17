Москва, 17 апреля, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Законопроект об агротуризме внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Виктором Кидяевым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

(сс) Skitterphoto Корова на ферме

Инициатива направлена на придание нового стимула социально-экономическому развитию сельских территорий и сельского хозяйства в целом, отмечают авторы.

Предлагается закрепить понятие «сельский туризм (агротуризм)».

Экономическая целесообразность развития внутреннего туризма на сельских территориях в Российской Федерации подтверждается зарубежным, в том числе европейским опытом. По данным Европейской федерации сельского туризма, в Европе сельский туризм по популярности занимает второе место, отмечают парламентарии.

Законопроектом устанавливаются правовые основы оказания государственной поддержки в рамках туристического направления «сельский туризм (агротуризм)», непосредственно влияющие на повышение качества жизни на селе и финансовую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей.