Кемерово, 17 апреля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв за 2018 год задекларировал 70,280 млн годового дохода. Как указывается в документе, который ранее был опубликован на сайте администрации региона, средства были получены «в результате продажи акций компании в период до замещения государственной должности» (ранее Сергей Цивилёв возглавлял угольную компанию «Колмар»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Цивилёв

У Сергея Цивилёва в собственности нет жилья, но указан трицикл BRP CAN-AM RD SPYDER RT. Кроме того, в пользовании у него две квартиры (98,9 и 43,7 кв.м.) и гостиница (17,6 кв.м.). Для сравнения — за 15 месяцев (2017 год и первые три месяца 2018 года) Сергей Цивилёв заработал более 846 тыс. рублей. В прошлом году недвижимости в собственности у Сергея Цивилёва также не было задекларировано, а вот квартир в пользовании у него прибавилось, в данных за 2017 год указывалась гостиница (17,6 кв. м) и квартира (98,9 кв. м).

У супруги главы Кузбасса в собственности два земельных участка (37 и 1 796 кв. м), три квартиры (98,9, 98,2 и 72,2 кв. м.) — плюс одна квартира по сравнению с 2017 годом, Mercedes Benz GL 350 CDL 4 Matic, Hyundai Tucson и снегоход Yamaha VT 700 — минус Mercedes Benz S 500 4 Matic, а также три машиноместа (17,2; 17,5 и 15,6 кв.м.). Годовой доход супруги Сергея Цивилёва за 2018 год составляет 27,236 млн рублей (в 2017 году — 12,25 млн рублей).

Читайте также: Администрация Кузбасса опубликовала реальные доходы врио губернатора

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время официальный сайт администрации Кузбасса, где сегодня, 17 апреля, была размещена информация о доходах губернатора не работает. Однако корреспондент ИА REGNUM успел сохранить документ.

Напомним, что в прошлом году с обнародованием годового дохода главы Кемеровской области также возникли проблемы — в апреле 2018 года, администрация Кузбасса опубликовала сведения о доходах тогда ещё врио главы региона Сергея Цивилёва, где значилось, что за 15 месяцев он не заработал ни копейки. Пресс-служба областного правительства позже заявила о допущенной ошибке, отметив, что «вина в этом не наша». Документ с указанием реальных доходов Сергея Цивилёва был изменён только 15 июня 2018 года.