Кострома, 17 апреля, 2019, 17:54 — ИА Регнум. С начала года в Костромской области клещами было укушено 39 человек, в том числе 7 детей — сообщает областное управление Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещ

Экспертиза показала — насекомые не являлись носителями опасных заболеваний. Обращения в больницы по поводу укусов клещей зарегистрированы в 15 районах области.

«Клеща можно встретить не только в сельской местности сейчас, но и в городской черте, на приусадебных участках, в парках. И количество обращений с укусами клещей растет с каждым годом. В 2018 году в наше медицинское учреждение обратились 285 человек, а в 2017 году их было всего 146. Поэтому не забываем о профилактике. Потому как прививку делать уже поздно. Курс вакцинации даже по сокращенной схеме должен быть завершен за две недели до пробуждения клещей», — отмечает эпидемиолог Красносельской районной больницы Лидия Андреева.

В апреле проводить акарицидную обработку не позволяет погода — в это время в Костромской области еще сыро, а на северо-востоке региона местами лежит снег. Специалисты напоминают жителям о мерах профилактики — нужно надевать закрытую одежду, пользоваться репеллентами, внимательно осматривать себя и детей после пребывания в лесу. В случае укуса клеща сразу обращаться в больницу. Доставить насекомое в лабораторию нужно в течение двух суток.

Напомним, что в 2018 году от укусов клещей пострадали 1793 костромича. Это в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. В 20% случаев от укусов пострадали детей. У восьми человек врачи подтвердили диагноз боррелиоз. Энцефалит в регионе не выявлен.

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