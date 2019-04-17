Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Координаторы акции «Бессмертный полк» в Петербурге выступили резко против любой символики, не имеющей прямого отношения к шествию, передает корреспондент ИА REGNUM. По их словам, пиар каких-либо партий или организаций недопустим во время шествия, более того, может привести к конфликтам или рассечению колонны.

Дарья Драй ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге, 9 мая 2018 года

«В прошлом году подбегали ко мне из подразделения Росгвардии Красногвардейского района, мол, можно ли пройти с пятиметровым баннером. Я говорю: «Ну, поставьте, но не надо рекламировать себя. Задачи у «Бессмертного полка» нет — пиарить вашу организацию». А потом, когда стали отслеживать фотографии, то увидели, что у них баннер еще больше нашего, и он полностью отсекает людей. Я обращаюсь ко всем организованным группам: если хотите пройти организованной группой, надо зарегистрироваться в штабе, и мы согласуем с вами баннеры. Если там присутствует пиар вашей организации, мы вас, конечно, не пригласим», — сказал руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России» Сергей Бородулин.

Он призвал избегать конфликтной символики, причем такие сочетания могут возникать неожиданно. Так, в 2017 году, по словам Бородулина, азербайджанская и армянская диаспоры вышли на Невский проспект в составе «Бессмертного полка» со своими флагами, и обеим не понравились флаги друг друга.

«Какое отношение к «Бессмертному полку» это имеет? Они несут фотографии своих предков, мы приветствуем участие всего интернационального Союза. А символика новых флагов — не нужно этого, надо просто уважать друг друга», — заметил Бородулин.

При этом символика Великой Отечественной войны приветствуется координаторами, в частности, Знамя Победы всегда будут нести во главе колонны.

«Что касается портретов Сталина или маршалов, обычно коммунистические организации их несут, я считаю так: если имеете отношение к истории маршалов Победы, то несите. Но не нужно, чтобы какая-либо партия себя так заявляла», — заявил Бородулин.

Волонтеры и правоохранители будут делать замечания участникам, чтобы избежать конфликтов, однако излишне активных действий к нарушителям установки на «беспартийность» шествия тоже стараются не применять, чтобы не допустить дополнительных провокаций.

Заметим, этим нередко пользуются активисты различных политических движений. Например, в 2018 году в Петербурге активисты из НОД развернули в середине колонны свои флаги и символику и успешно проследовали с ней до Дворцовой площади.