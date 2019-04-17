Москва, 17 апреля, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Российское высшее образование и изучение русского языка продолжают оставаться востребованными в Таджикистане, заявил 17 апреля президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Григорий Мясоедов. Курсистка. На пути к знаниям (фрагмент). 1904

Российский президент отметил, что в высших учебных заведениях России обучаются более 20 тыс. граждан Таджикистана, а ещё почти восемь тысяч получают образование в филиалах российских вузов.

Кроме того, по итогам встречи с президентом Таджикистана было подписано соглашение о строительстве в этой стране пяти школ с обучением на русском языке по стандартам образования, принятым в РФ.

Владимир Путин подчеркнул успех эксперимента, по условиям которого российские учителя были командированы в школы Таджикистана и отметил, что «все люди, которые туда приехали, работают, чувствуют себя очень комфортно, многие люди изъявляют желание там остаться».

Напомним, 17 апреля в Москве прошла встреча президентов России и Таджикистана.