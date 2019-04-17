Бишкек, 17 апреля, 2019, 17:43 — ИА Регнум. В 2018 году более 90 тысяч иностранных туристов приехали в Киргизию для того, чтобы покататься на горнолыжных трассах республики. Об этом сообщил директор департамента туризма Максат Дамир уулу, пишет «Tazabek».

По словам чиновника, в бюджет Киргизии туристическая сфера принесла в минувшем году 107 млн сомов (98,4 млн рублей) — без учета налогов гостиниц и пансионатов. Этот показатель по сравнению с 2017 годом вырос более чем на 10,7%.

Он также отметил, что иностранные туристы принесли гостиницам и иным местам краткосрочного проживания доход в размере 3,3 млрд сомов (3 млрд рублей), что на 2% больше показателя 2017 года.

При этом объем инвестиций в основной капитал в туризме в этот период незначительно вырос и составил 25,5 млрд сомов (более 23,4 млрд рублей).

Подводя итог, Максат Дамир уулу поведал о том, что в течение минувшего зимнего сезона в Киргизии работали только 17 из 23 существующих горнолыжных баз.

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