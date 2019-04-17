Москва, 17 апреля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. В Москве загруженность дорог достигла 7 баллов, сообщает 17 апреля сервис «Яндекс.Пробки».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

По состоянию на 17:30 по московскому времени, дорожная ситуация обозначена статусом «серьёзные пробки». На интерактивной карте красным цветом отмечен центр столицы, Садовое кольцо, ТТК и часть МКАД.

Согласно прогнозу, в ближайшее время пробки усилятся до 8 баллов и ослабнут только в 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, движение на ряде улиц Москвы будет ограничено в конце апреля и начале мая в связи с проведением пасхальных мероприятий.