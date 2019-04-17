Кострома, 17 апреля, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Через 10 дней в костромской области должна открыться речная навигация. 27 апреля начнет свою работу паромная переправа «Красное — Красные Пожни». Она соединяет костромскую ювелирную столицу — поселок Красное-на-Волге с трассой «Р-600» (Ярославль — Кострома — Иваново).

Adm44.ru Теплоход «Москва-52»

На переправе будет курсировать судно «СП-72», которое вмещает до 40 пассажиров и 60 тонн грузов. Ежедневно теплоход будет выполнять 11 рейсов. Его работа продлится до ноября.

С 1 мая планируется открыть навигацию на пригородных маршрутах Костромской области.

Теплоход «Москва-52», общей вместимостью 243 человек, будет курсировать до близлежащих деревень и садов. На майские праздники в Кострому обычно приходят первые круизные теплоходы. В этом году к волжской набережной в областном центре 3 мая пристанет трехпалубный теплоход «К. А. Тимирязев» с туристами из Москвы.

В Костроме готовятся к туристическому сезону. Как сообщает мэрия, восстановительные работы уже начались на набережной Волги. Здесь ремонтируют и красят лавки и урны. В ближайшее время долгожданный ремонт ждёт декоративные светильники и одну из главных достопримечательностей — беседку Островского. Ее обещают капитально отреставрировать.

В настоящее время продолжаются конкурсные процедуры по определению подрядчика. Приём заявок осуществляется до 19 апреля. Общая сумма затрат на проведение капитального ремонта составляет 7,8 миллиона рублей.

Отметим, что, по данным K1news, сейчас костромская набережная находится в печальном состоянии и требует ремонта (фото).

По данным «Инфофлота», среди речных путешествий на первом месте по спросу в мае — круизы выходного дня и короткие круизы на 4−6 дней. Особым спросом пользуются путешествия по маршруту Москва — Углич — Москва 30 апреля — 3 мая, 3−5, 8−10 мая, а также круизы с заходом в Тверь, Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, города Татарии. Стоимость путешествий начинается от трех тысяч рублей за день на современном теплоходе. В эту стоимость входит проживание в комфортабельной каюте, трехразовое ресторанное питание, экскурсионная программа, развлечения на борту.