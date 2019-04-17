Киев, 17 апреля, 2019, 17:30 — ИА Регнум. На Украине глава Антикоррупционого бюро страны подозревается в получении взятки от депутата Рады, заявила 17 апреля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Цитата из м/ф Жил-был пёс. Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. По утверждению Ларисы Сарган, он подозревается в получении крупной взятки от бывшего депутата Рады Дмитрия Крючкова.

Расследование дела будет контролироваться генеральной прокуратурой Украины, пояснила Лариса Сарган.