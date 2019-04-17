Махачкала, 17 апреля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Дагестан, Ингушетия и Чечня неслучайно являются самыми некурящими регионами России. В этих северокавказских республиках духовенство и спортивное сообщество имеет большой авторитет, и пропаганда здорового образа жизни даёт свои плоды. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 17 апреля высказал дагестанский блогер и общественный деятель Микаил Микаилов. Ранее он руководил отделом профилактических программ и проектов министерства по делам молодежи республики.

Молодежь. Советский плакат

«В последние годы авторитет духовенства и спортивного сообщества растёт. Плюс, в направлении профилактики вредных привычек очень активно в последние 2−3 года работают и общественные объединения, такие, как «Трезвая Россия», ассоциация «Патриоты» и некоторые другие. Одним словом, курящий и пьющий молодой человек сегодня в СКФО смотрится как деградант и неудачник», — считает собеседник.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 апреля, в СМИ были опубликованы результаты анализа, основанного на данных Росстата, согласно которому три первых места в рейтинге самых некурящих регионов РФ заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан. В этих республиках к табаку пристрастны, соответственно, 2%, 5% и 9% жителей старше 15 лет.