Лондон, 17 апреля, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут, нефть Brent в ходе торгов превысила $72 за баррель, 17 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на 20 центов (0,28%), до $71,92 за баррель. Нефть WTI выросла на 34 цента (0,53%), до $64,39 за баррель.

Ранее в ходе торгов нефть Brent достигла отметки $72,27 за баррель, что является новым рекордом 2019 года.

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