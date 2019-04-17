Москва, 17 апреля, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Первый российский универсальный экспедиционный корабль для ВМФ будет построен в 2024 году, заявил 17 апреля журналистам глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Mil.ru Большой десантный корабль «Иван Грен»

По словам Рахманова, проект разработан на основе большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен», недавно переданного военным.

«Нас торопят. Мы хотим закончить всё в 2024 году», — сказал Алексей Рахманов.

Напомним, речь идёт о корабле, способном выполнять задачи и вертолётоносца, и десантного корабля.

По мнению научного руководителя ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) Валерия Половинкина, российская операция в Сирии однозначно доказала необходимость иметь такие корабли в составе ВМФ.

«И мы считаем, что они по своей эффективности получились очень приличными — я не сравниваю их с «Мистралями» и им подобными кораблями, поскольку «Мистраль» — это гражданское судно, которое переделано под военные нужды. Мы предлагаем корабли со сбалансированной системой оружия и вооружения», — цитирует Половинкина «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» проекта 11 711 был сдан флоту в июне 2018 года. Он способен перевезти на дальность до 3,5 тыс. морских миль 300 пехотинцев с вооружением, 13 танков или 36 бронемашин. Корабль оснащён инженерными понтонами, позволяющими высаживать войска на необорудованное побережье даже при волнении до четырех баллов.