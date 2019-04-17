Кемерово, 17 апреля, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Официальный сайт администрации Кемеровской области перестал отвечать на любые запросы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, до обеда сайт работал, но уже после 19:00 часов (время местное) было невозможно скачать сведения о доходах губернатора региона Сергея Цивилёва за 2018 год, а позже и вовсе появилось сообщение:

Ako.ru Скриншот главной страницы сайта администрации Кузбасса

«В связи с техническими работами, работа сайта временно приостановлена. Приносим свои извинения. Ориентировочное восстановление работы сайта 17.04.2019 23:00».

Напомним, что год назад, в апреле 2018 года, администрация Кузбасса опубликовала на своём официальном сайте сведения о доходах тогда ещё врио главы региона Сергея Цивилёва, где значилось, что за 15 месяцев он не заработал ни копейки. Позже пресс-служба областного правительства заявила о допущенной ошибке, подчеркнув, что «вина в этом не наша». Документ о реальных доходах Цивилёва был изменён только 15 июня 2018 года.