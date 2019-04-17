Мурманск, 17 апреля, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Октябрьский суд Мурманска признал бывшего вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к реальному сроку.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, Бабенко отправится в колонию общего режима на три с половиной года.

Его подчинённые Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский, также проходившие по этому делу как обвиняемые, получили условные сроки: от двух до двух с половиной лет.

Всем подсудимым суд запретил в течение ближайших лет занимать государственные должности. Они будут должны возместить ущерб, но арест с имущества подсудимых снят. Адвокат Игоря Бабенко, как пишет СевепрПост, заявил о намерении обжаловать приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Бабенко занял должность заместителя губернатора Мурманской области в 2014 году. До этого чиновник занимал пост руководителя аппарата областного правительства. 29 сентября 2017 года, после задержания своих подчиненных, он написал заявление на увольнение по собственному желанию. 19 октября его задержали сотрудники центрального аппарата ФСБ России и этапировали в Москву.

По данным следствия, Бабенко, Благодельский и Никрашевский заключили между ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» и подрядчиками фиктивные договоры на предоставление товаров и услуг. Товары и услуги не предоставлялись, а средства обналичивались подозреваемыми.

Добавим, что защита бывших чиновников не раз просила допросить по делу и Марину Ковтун, которая занимала должность губернатора Мурманской области и, по словам адвокатов, является «главным героем преступления». Сама Марина Ковтун все обвинения в свой адрес назвала заказом и травлей.

Напомним, 21 марта, менее чем за полгода до официального истечения срока полномочий Марины Ковтун, Владимир Путин принял решение о ее досрочной отставке.