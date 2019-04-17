Москва, 17 апреля, 2019, 17:09 — ИА Регнум. После драки футболист Александр Кокорин пытался связаться с потерпевшим Денисом Паком, но не смог. Об этом спортсмен сообщил 17 апреля, после допроса потерпевшего в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

По словам Кокорина, после драки, но ещё перед тем, как попасть в СИЗО, он несколько раз звонил Паку, но тот не брал трубку.

«Я пытался дозвониться. У меня телефон есть», — отметил обвиняемый.

В свою очередь, Пак сообщил, что после драки ему поступало множество звонков, и он был вынужден отключить телефон.

«После событий 8 октября мне в день поступало несколько сотен или тысяч пропущенных звонков. Как только включал телефон, он тут же начинал звонить», — отметил потерпевший.