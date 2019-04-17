Рим, 17 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Если власти Италии все-таки повысят ставки НДС, это обойдется каждой итальянской семье в среднем в 1200 евро в год, сообщает информагентство ANSA в среду, 17 апреля, со ссылкой на данные экспертизы Codacons.

aldofilippini Италия

Ранее министр экономики и финансов Италии Джованни Триа заявил, что в прогнозные документы ведомства Италии внесен план повышения НДС. Этот пункт будет убран из документа в случае нахождения альтернативы. Окончательное решение должно быть принято осенью 2019 года.

Повысить НДС предполагало предыдущее правительство Италии, по мнению которого иным путем справиться с ростом дефицита бюджета и госдолга невозможно. Главы обеих партий, сформировавших новое правительство в 2018 году, заявляли, что повышения НДС не будет. В среду Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо повторили этот тезис.

Предполагается, что льготная ставка НДС может быть поднята с 10% до 13%, стандартная — с 22% до 26,5%.

Читайте также: Лидеры правящих партий Италии пообещали не увеличивать НДС