Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 апреля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Переславский районный суд Ярославской области заключил под арест троих сотрудников МКУП «Ритуал», подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Admpereslavl.ru Кладбище

Георгий Володин, Али и Татьяна Магеррамовы арестованы на 2 месяца по требованию следствия. Руководитель предприятия Алексей Бойко находится на подписке о невызде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники муниципального предприятия были задержаны 16 апреля. Они подозреваются в незаконном взимании денег за места на муниципальном кладбище. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.