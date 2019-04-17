Грозный, 17 апреля, 2019, 16:57 — ИА Регнум. В Чечне в День мира были выпущены в вольеры Джалкинского заказника 100 пятнистых оленей. В акции принимал участие глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что власти республики реализуют программу по восстановлению численности различных видов диких животных, многие из которых были уничтожены в годы военных действий.

ВКонтакте: Рамзан Кадыров Пятнистые олени

«В Чечне за годы военных действий пострадали не только люди, но также фауна и флора. Резко уменьшилось количество зверей и птиц. С окончанием КТО (контртеррористической операции — ред. ИА REGNUM ) мы создали специальную программу по восстановлению дикой природы», — написал Кадыров на своей странице в «ВКонтакте».

Для этого в регионе созданы заповедники и заказники, где специалисты выращивают молодняк. Так, популяция пятнистых оленей, благодаря завезенным из Алтайского края особям, уже полностью восстановлена. За три последних года на волю в горах Ножай-Юртовского, Веденского и Итум-Калинского районов было выпущено более 1000 пятнистых оленей. Планируется выпустить еще 1000 особей на равнине.

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Как сообщало ИА REGNUM, два года назад Рамзан Кадыров выпустил на волю в Итум-Калинском районе 50 оленей. Годом ранее в трех районах республики были выпущены более 400 их собратьев.