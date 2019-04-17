Гороховец, Владимирская область, 17 апреля, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области по факту гибели на пожаре в Гороховецком районе 84-летней женщины и её шестилетнего внука возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, частный деревянный дом в деревне Мясниково загорелся в ночь с 16 на 17 апреля. Площадь возгорания составила 88 квадратных метров.

(сс)Falkenpost Пожар

На месте пожара были обнаружены тела двух погибших. В доме проживали 84-летняя пенсионерка и ее малолетние правнуки в возрасте дести и девяти лет. Мать мальчиков работает в Гороховце. Вечером 16 апреля девятилетний мальчик приготовил ужин на электрической плитке и выключил её, а после ужина вся семья отправилась спать. Около 23:30 старший ребёнок увидел на кухне открытый огонь и выбежал из дома, чтобы обратиться за помощью. Шестилетний мальчик и 84-летняя женщина не смогли спастись и погибли. на пожаре.

Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с электрической плиткой. После ужина ей могла воспользоваться пенсионерка, которая была инвалидом по зрению.