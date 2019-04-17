Чебоксары, 17 апреля, 2019, 16:52 — ИА Регнум. В Чебоксарах в Волгу выпустят более 50 тыс. мальков стерляди и толстолобика. Соответствующее извещение о проведении запроса котировок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Мальки стерляди

Заказчиком выступает АО «Водоканал». Мальков стерляди и толстолобика планируется выпустить на левом берегу Чебоксарского водохранилища в районе причала посёлка Сосновка.

«В целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам Чебоксарского водохранилища водозабором АО «Водоканал», — говорится в документации.

До 1 августа в Волгу должны быть выпущены 23 036 мальков стерляди, до 31 октября — 30 177 штук толстолобика. Начальная цена контракта определена в сумме 2,2 млн рублей с НДС. Цена включает стоимость выведения, выращивания мальков, затраты по доставке к месту зарыбления и оформлению необходимой документации.

Напомним, ранее акционерное общество «Инженерная защита», учредителем которой является горкомимущество администрации Чебоксар, объявило о закупке 7487 мальков стерляди, которые будут выпущены в водоём Чебоксарского водохранилища. Отмечалось, что «молодь стерляди должна быть выращена в 2019 году».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарском водохранилище, по оценкам специалистов, обитают 62 вида рыб, принадлежащих к 24 семействам.

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