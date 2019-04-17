Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Заброшенные в постсоветские годы и пришедшие в упадок оранжереи у Таврического сада в центре Санкт-Петербурга будут реконструированы и превратятся в новое общественное пространство. Такую концепцию представил 17 апреля холдинг Ginza Project на форуме Urban Change Week («Неделя городских изменений»), проходящем в Северной столице. Стоимость реализации проекта оценивается в 1,7 млрд рублей.

Ginza Project Проект реконструкции оранжерей

В постройках, занимающих почти 27 тыс. кв. метров, появятся прогулочные, образовательные и гастрономические форматы. Основную часть займет Большая прогулочная оранжерея (7300 кв. м), в которой расположатся зимний сад, концертный зал, детская площадка, киоски с едой и цветочный магазин. В Образовательных оранжереях (2165 кв. м) будут созданы общественный огород, детский клуб, мастерские, лектории и магазины. В оранжерее-гастромаркете появится фермерский рынок площадью 1415 кв. м.

Между оранжереями построят переходы, а площадь открытых пространств реконструируемой территории (14 103 кв. м) останется без изменений.

«Реализация нашей идеи позволит «оживить» заброшенное пространство, буквально вернуть его жителям. Мы считаем, что оранжереи — уникальный объект, способный после обновления стать новым местом притяжения для жителей и гостей Санкт-Петербурга», — заявил Максим Ползиков, партнер и генеральный директор Ginza Project.

Концепцию реконструкции оранжерей разработал архитектор Олег Шапиро, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus. Концепция сохраняет существующие оранжереи, увеличивая площадь общественного пространства за счет минимальных вмешательств.

«Работая над проектом по обновлению территории Оранжерей, нам было важно сохранить облик данного места, поэтому мы бережно отнеслись к историческим очертаниям, сохраняя формы, пропорции, высотность и светопрозрачность существующих теплиц, а также восстанавливая функцию оранжерей», — объяснил Олег Шапиро.

Проект общественного пространства «Оранжереи Таврического сада» получил поддержку администрации Санкт-Петербурга. Врио губернатора Александр Беглов отметил, что подобные идеи и практические решения необходимо поддерживать и брать за основу в преобразовании городской среды, обустройстве парков и скверов, создании удобной инфраструктуры для пешеходов и общественных пространств.

«Очень важно вовлекать горожан в обсуждение проектов развития и преобразования города», — подчеркнул Александр Беглов.