Лос-Анджелес, США, 17 апреля, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Вместе с выходом первого русскоязычного трейлера девятого эпизода «Звёздных Войн» на YouTube-канала франшизы стало известно его название для российского проката — «Скайуокер. Восход». Пользователи многих сайтов остались недовольны таким выбором локализаторов и начали оставлять ироничные комментарии по поводу нового названия.

Túrelio (photo) Граффити по мотивам Звёздных войн

В оригинале фильм называется The Rise of Skywalker. Некоторые пользователи полагают, что вариант «Скайуокер. Восход» локализаторам пришлось использовать для того, чтобы избежать путаницы с полом персонажа. Так как Люк Скайуокер слился с силой в финале восьмого эпизода, пока неизвестно о ком из Скайуокеров говорится в названии девятого эпизода.

Вариант названия для российского проката позабавил пользователей портала DTF и видеохостинга YouTube, и они начали иронизировать на эту тему.

«Скайуокер. Восход. Солнечно. Температура 12−14 градусов», — пишет Михаил Б.

«Ночь. Улица. Фонарь. Скайуокер», — пишет Илья П.

«Йода бы вышел из этой щекотливой ситуации, назвав фильм «Скайоукер восходит. Войны Звёдные.», — пишет Alexey S.

Тем не менее многие пользователи смирились с решением локализаторов, так как оно не создаёт лишних спойлеров для предстоящего фильма. Некоторые зрители вспомнили подобную ситуацию с названием восьмого эпизода, который в оригинале назывался The Las Jedi, а в русский прокат вышел с названием «Последние джедаи».

Напомним, что премьера «Скайуокер. Восход» ожидается 19 декабря 2019 года. Фильм должен стать финальным фильмом новой трилогии и сюжетным продолжением картины «Последние Джедаи». Главные роли в нём также исполнили Дейзи Ридли, Джон Бойега и Адам Драйвер.