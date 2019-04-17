Киев, 17 апреля, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко опасается, что процесс становления Православной церкви Украины «задержат на пять лет», в случае если граждане изберут на пост президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление Порошенко сделал 17 апреля в Киеве во время общения с представителями украинской общественности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По его словам, «Россия хочет вернуть контроль над духовной жизнью Украины». Порошенко не исключает протестов в случае, если Киев сменит церковную политику.

«Представьте, что сейчас кто-то будет пытаться остановить это наше движение… Хочу честно сказать, что нас задержат на пять лет. Это они думают, что это будет на поколения. Или будет протест и страна пострадает… Решительные изменения делаются меньшинством во время «революции достоинства», а сдаются большинством во время выборов. Нам нужно хорошо помнить о той цене, которую мы можем заплатить, если поведемся на сценарий нашего северного соседа», — сказал Порошенко.

«Сейчас я уже виновен в томосе или как его называет мой оппонент «термос». Это отношение к духовной жизни моего государства. Мы сняли духовное московское ярмо с нашей церкви. Президент гарантировал, что не будет захватов не то что ни одной лавры, ни одного храма, волос с головы не упадет. Никто за волосы тянуть в ту или иную церковь не будет. Это должен быть осознанный выбор. Я очень счастлив, что именно так и происходит», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец марта 2019 года в состав ПЦУ перешло более 500 приходов УПЦ. По мнению экспертов, в 2019 году этот процесс ускорится, поскольку заработает единое окно регистрации приходов. 6 января 2019 года в храме Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ Епифанию. 15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор украинских церквей. Согласно тексту томоса, митрополит Киевский Епифаний должен ежегодно собирать архиерейский собор.