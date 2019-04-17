Киев, 17 апреля, 2019, 16:40 — ИА Регнум.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко уже давно заявлял о планах разоружить незаконные вооруженные формирования и ввести миротворцев ООН на всю территорию Донбасса, до границы с Россией. Об этом 17 апреля заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время церемонии открытия новых общежитий для солдат вооруженных сил Украины.

«Об этих планах известно всем, потому что с такой инициативой президент выступил еще несколько лет назад. В частности, с требованием ввода миротворцев не на линию столкновения, а на границу с Российской Федерацией, требованием вывода российских воск с территории Украины, вывода террористических группировок, разоружением, а потом переход к выполнению других минских соглашений. Мы готовы к таким переговорам в «нормандском формате». Но хотел бы повторить слова президента Украины о том, что к сожалению, ключи к миру находятся в Москве», — добавил Полторак.

Он сообщил, что ВСУ готовы придерживаться пасхального перемирия на Донбассе, если войска противника также выполнят обязательства.

«Что касается перспектив перемирия. Очень хотелось бы верить, что наконец-то они будут выполнять обязательства, потому что позиция относительно перемирия согласована с террористическим группировками, но до этого они всегда их нарушали. ВСУ будут его соблюдать только в случае, если это сделает противник», — сказал Полторак.

Министр напомнил, что на передовой командиры подразделений имеют право самостоятельно принимать решения относительно времени и способа ликвидации противника.

«Командир, который находится на первой линии принимает решение какими средствами поражать противника и когда. Ограничений никаких нет, когда он видит, что есть угроза — противник ведет огонь из запрещенного вооружения. Он принимает решение каким оружием, когда, какую численность врага нужно уничтожить», — пояснил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля президент Порошенко выразил надежду, что в мае— начале июня состоится встреча «нормандской четверки», на которой могут подписать соглашение о выводе войск противника с Донбасса и вводе миротворцев ООН. По его словам, этого не делали раньше, потому что президент России Владимир Путин «ждал, что на Украине изберут другого президента».

«В мае или в начале июня будут подписаны документы «нормандского формата», где будут предусмотрены вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения относительно введения миссии «голубых касок» Организации Объединенных Наций»,— сказал Порошенко.

Напомним, Украина, США и страны ЕС выступают за то, чтобы миротворческий контингент ООН размещался на всей территории Донбасса, до границы с Россией. Кроме того, «голубые каски» должны быть наделены правом разоружать незаконные вооруженные формирования и защищать местное население. В свою очередь, Кремль соглашается на размещение миротворцев только на линии фронта.