Екатеринбург, 17 апреля, 2019, 16:45 — ИА Регнум. На Урале в отчётах чиновников о мониторинге правовых актов выявлены недостатки. Такой вывод сделали в Уральском институте регионального законодательства в своём докладе о состоянии регионального законодательства. Копия документа есть в распоряжении корреспондента ИА REGNUM.

Пирамида капиталистического общества

В нынешних отчётах зачастую невозможно «получить исчерпывающую информацию и сделать объективные выводы о результатах мониторинга», указано в докладе. В частности, в ряде документов просто не сделаны выводы о результатах проведенного мониторинга. Иногда в отчетах перечислялись нормативные правовые акты без их соответствующего анализа.

Наконец, не все документы о результатах проведения в 2018 году мониторинга в Свердловской области поступили в региональный совет по мониторингу в установленный законом срок, посчитали проверяющие.

Напомним, наиболее резонансным законом на Среднем Урале в 2018 году назвали закон о региональной Общественной палате. Второе место в рейтинге главы регионального комитета свердловского заксобрания Михаила Ершова заняли изменения двух «избирательных» законов — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.