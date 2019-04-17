Каменский район, Ростовская область, 17 апреля, 2019, 16:29 — ИА Регнум. В Ростовской области силовики задержали чиновницу. Председателя комитета по управлению имуществом Каменского района подозревают в превышении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает региональное управление СКР 17 апреля.

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Следователи полагают, что в 2018 году чиновница Наталья Данченко незаконно без проведения торгов передала в аренду общественной организации два земельных участка. Остальные подробности преступления следователи не сообщают.

Тем временем в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Так, в мае прошлого года в районную администрацию обратился предприниматель Алексей В. Он подал заявление, чтобы ему предоставили в аренду участок, но впоследствии эти земли достались без торгов заместителю по экономическим вопросам атамана хуторского казачьего общества «Малокаменское» Кириллу К. Не без помощи чиновницы.