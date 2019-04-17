Рим, 17 апреля, 2019, 16:09 — ИА Регнум. По данным за 2017 год, более 5 миллионов граждан Италии (8,4% населения) относятся к категории «абсолютно бедных», передает информагентство Askanews в среду, 17 апреля, со ссылкой на сообщение национальной службе статистики Istat.

Джакомо Черути. Отдых нищего. 1720

Среди несовершеннолетних граждан доля абсолютно бедных еще выше — 12,1%.

В группу риска (граждан, которым угрожает бедность) статистики включили 28,9% населения страны (около 17,4 миллиона человек). В среднем в ЕС этот показатель ниже — 22,4% (113 миллионов граждан Евросоюза). В Италии показатель снижается, ранее он превышал 30%.

В группу риска статистики относят граждан с низкими доходами, серьезными материальными затруднениями, а также тех, кто живет в семьях «со слишком низкой интенсивностью труда».