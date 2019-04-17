Луганск, 17 апреля, 2019, 16:07 — ИА Регнум. В результате срабатывания минно-взрывного устройства, установленного боевиками ВСУ, пострадали три украинских силовика. Об этом заявил 17 апреля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

16 апреля в районе населённого пункта Свободный на собственной мине подорвались боевики 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате один из них погиб, двое получили ранения.

«Командование бригады тщательно скрывает от вышестоящего штаба причины и обстоятельства происшествия», — отметил Осадчий, заявление которого обнародовано на сайте оборонного ведомства.

Он добавил, что командование бригады традиционно возлагает вину на «боевые потери», полученные в ходе «сражений» с военнослужащими Народной милиции ЛНР.

Ранее представители ЛНР сообщили, что в марте небоевые потери ВСУ составили 32 человека, среди которых девять погибших и 23 раненых. Большинство погибших скончались из-за нарушения правил техники безопасности во время боевой подготовки.

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