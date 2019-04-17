Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. В 2019 году в Петербурге шествие «Бессмертного полка» 9 мая по Невскому проспекту может собрать до 1 млн человек. Об этом сообщил 17 апреля руководитель регионального отделения организации «Бессмертный полк России» Сергей Бородулин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM «Бессмертный полк» на Невском проспекте, 9 мая 2018 года

Активист отметил, что именно такое число участников насчитали в Смольном и в 2018 году.

«Шествие «Бессмертного полка» будет проходить под таким знаком, что уже пять лет он собирается и шагает. То есть, фактически, такой маленький юбилей. За эти пять лет, начиная от 30 тысяч человек на Греческой площади, он вырос до 2 миллионов человек. Конечно, это невообразимые такие темпы», — сказал Бородулин.

Построение начнется в День Победы с 14:00 мск у станции метро «Площадь Александра Невского» в сторону площади Восстания. На углу Суворовского проспекта будет находиться баннер движения и голова колонны.

Шествие стартует в 15:00 мск под музыку. «Мы проходим до Дворцовой площади. Часть баннера может завернуться на Дворцовую, часть — на стрелку Васильевского острова через Дворцовый мост, и там будет концерт для участников шествия», — добавил Бородулин.

Концерт состоится и перед Эрмитажем. Ожидается, что шествие займет около 3−4 часов.