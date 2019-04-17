Бужумбура, 17 апреля, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Трое школьниц, задержанных за «осквернение» портрета президента Бурунди, после освобождения из следственного изолятора исключили из школы, передает CNN Africa со ссылкой на информацию Human Rights Watch.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Напомним, что в марте троих школьниц задержали на шесть дней за то, что они якобы разрисовал портрет президента Пьера Нкурунзизы. Им были предъявили обвинения в «оскорблении главы государства», как сообщают правозащитники.

Это происшествие вызвало международный резонанс. В социальных сетях люди начали выкладывать разрисованные портреты Нкурунзизы под хеш-тэгом #FreeOurGirls.

В результате девочек освободили, но обвинения так и не были сняты. Учениц исключили из школы l'Ecofo Akamuri, находящейся на севере Бурунди.

«Это лишает их права на получение образования», — заявил глава Human Rights Watch по Центральной Африке Льюис Мудге.