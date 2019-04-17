Омск, 17 апреля, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.

Жерар Энн Эдвардс. В своей колыбели. 1733

О произошедшем Сания Абдуллина рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она выставила видео с комментарием «Это только у нас в Омске такое?», показав документ, полученный от департамента общественных отношений и социальной политики.

«В связи с получением вами подарка стоимостью более 4000 рублей департамент общественных отношений и социальной политики администрации города Омска информирует вас о возникновении обязанности представить в налоговый орган по месту своего учёта по окончании 2019 года в срок до 30 апреля 2020 года налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)», — говорится в документе.

Также там подчёркивается, что, «согласно пп. 4 п. 1 ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации исчисленный в декларации налог необходимо будет уплатить в бюджет по месту вашего учёта в срок не позднее 15 июля 2020 года».

В документе говорится, что женщине вручили 10 подарочных карт на общую сумму 20 тысяч рублей и букет цветов за 2025 рублей:

«Дополнительно сообщаем, что департаментом не был удержан налог со стоимости полученного вами подарка, о чём в соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ в налоговый в налоговый орган будет подана соответствующая информация».

Омичка призналась, что она «в шоке» от такого «подарочка», за который ей надо будет вернуть 2343 рубля.

«Приехала женщина, попросила сначала поставить роспись, я посчитала, что я именно за 20 этих тысяч поставила роспись, а про то, что за букет ещё… она слова вообще не сказала. Если б я знала, что такая ерунда будет, я просто не взяла бы ни за что эти цветы, эти сертификаты. Где такое видано?» — вопрошает Сания Абдуллина.

Она утверждает, что женщина предупредила её о том, что за подарки может прийти налог, только после того, как она расписалась в документе.

«Спасибо большое за подарочек, вот такие подарочки у нас дарят в Омске, позорище», — подытожила омичка.

Она заявила, что оставшиеся сертификаты — четыре штуки — принесёт в мэрию и вернёт чиновникам.

В департамент информационной политики мэрии Омска ИА REGNUM прокомментировали эту ситуацию следующим образом:

«Речь идёт о том, что, согласно федеральном налоговому законодательству, все подарки, которые граждане получают от органов власти и от организаций, облагаются налогом. Она получила подарок на сумму, превышающую 20 тысяч рублей, а ценз, установленный налоговым органом, — это 4 тысячи рублей. Соответственно, никак этот момент обойти нельзя. Получательница подарка была об этом предупреждена и даже поставила подпись. Мэрия с неё ничего не требует. Она получила оповещение от налоговиков. В нашей практике такая ситуация впервые. Чтобы урегулировать эту ситуацию, с женщиной встретится директор департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Омска».

Напомним, в начале января в мэрии Омска объявили о том, что первым родившимся в новом году омичом стал мальчик:

«В семье Сании и Руслана Абдуллиных это второй ребенок. Оба родителя работают в сфере образования: мама малыша — воспитатель в одном из детских садов Омска, отец Руслан Абдуллин — тренер по самбо в городском Доме пионеров. От администрации города Омска маме новорожденного были вручены подарочные сертификаты, букет цветов и поздравительный адрес лично от мэра города Оксаны Фадиной».

Чиновники пожелали семье «много солнечных и радостных дней, любви и взаимопонимания, душевного комфорта и всех благ».