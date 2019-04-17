Токио, 17 апреля, 2019, 15:24 — ИА Регнум. По итогам первых трех месяцев 2019 года Японию посетили 23,6 тыс. российских туристов, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 17 апреля Национальная туристическая организация Японии (JNTO).

Андрей Грук ИА Красная Весна Туристы. Замок Химэдзи. Япония

Отмечается, что самое большое число российских туристов посетило Японию в марте, так как именно в этом месяце в стране цветет сакура. Так, в марте Японию посетили 11,7 тыс. туристов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне теплой весны в Токио цветы сакуры распустились на 7 дней раньше, чем в прошлом году. Так, большинство деревьев сакуры в традиционном японском саду Рикугиэн в токийском районе Бункё распустились в конце марта.

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