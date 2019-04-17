Пермь, 17 апреля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. В Пермской краевой библиотеке имени Горького состоится встреча с художественным руководителем театра «У Моста» Сергеем Федотовым, сообщает 17 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Вадим Балакин Сергей Федотов

«О делах темных — загадочных, о планах грядущих, о рациональном и фантастическом и еще много о чем с гостями библиотеки 20 апреля поговорит Сергей Федотов — главный человек в первом мистическом театре — театре «У Моста»!» — отмечают организаторы мероприятия.

Встреча состоится 20 апреля в 19:00 по местному времени, выступление состоится в рамках проекта «Библионочь — 2019».

Напомним, театр «У Моста» был основан Сергеем Федотовым более 30 лет назад. За долгий творческий путь мастер поставил свыше 190 спектаклей в России и за рубежом, в том числе в Чехии, Польше, Эстонии, на Украине.