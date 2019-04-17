Киев, 17 апреля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Распространяя билеты на дебаты между кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским и действующим президентом страны Петром Порошенко, команда Зеленского пытается собрать толпу «агрессивно настроенных сторонников». Об этом заявил глава предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщило 17 апреля издание Liga.net.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«К сожалению, ночью штаб Зеленского в одностороннем порядке начал бесплатное вроде бы распространение билетов», — сказал Медведев.

Нестабильная работа сайта вызвала определённые подозрения у представителя Порошенко:

«Это создаёт определенные подозрения, что таким образом в фан-зоне планируют сформировать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться сорвать дискуссию и превратить дебаты в шапито», — отметил он.

Штаб Порошенко начал собственную регистрацию желающих попасть на дебаты. Людей призвали не брать с собой атрибуты спортивных соревнований — дудки, барабаны и т.п. Приходить следует с символикой Украины и Евросоюза.

Напомним, ранее штаб Порошенко объявил о проведении автопробега, который завершится возле стадиона «Олимпийский». Таким образом Порошенко надеется привлечь своих сторонников на мероприятие.

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