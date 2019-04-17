Москва, 17 апреля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили об объеме поддержки импортозамещения в 2018 году, заявил 17 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«По импортозамещению доложено президенту, — заявил Песков. — В 2018 году в промышленности в создание российских аналогов иностранной продукции суммарно инвестировано практически 637,5 млрд рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля во время международного форума «Арктика — территория диалога» Владимир Путин обратился к находившемуся в зале министру экономического развития Максиму Орешкину, чтобы уточнить, какую сумму тратит Россия на импортозамещение, однако точный ответ министр дать не смог.

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