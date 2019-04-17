Киев, 17 апреля, 2019, 14:41 — ИА Регнум.

Прохождение полиграфа

Сотрудники министерства обороны Украины, которые осуществляют закупки техники и имущества, регулярно подвергаются проверкам на полиграфе. Об этом 17 апреля во Львовской области заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время церемонии открытия восьми новых общежитий для солдат Вооруженных сил Украины.

«Я своих сотрудников, которые осуществляют закупки и техники, и имущества периодически всех пропускаю через полиграф. Через месяц, через два они повторно проходят полиграф, чтобы у них не было искушения принять неправильное решение», — сказал Полторак.

Он считает, что по поручению президента Петра Порошенко проверки на полиграфе начали проходить сотрудники госконцерна «Укроборонпром».

«То, что происходит в «Укроборонпроме», если президент сказал, думаю, эта работа ведется», — считает Полторак.

Министр отметил, что в 2018 году на строительство новых общежитий для солдат ВСУ потрачено $89,8 млн., в 2019 году планируют потратить почти такую же сумму бюджетных средств.

«В прошлом году мы потратили (на постройку общежитий — ред.) 2 млрд 400 млн по всей стране. На этот год запланировано 2 млрд 370 млн. За этот счет мы должны построить 174 общежития и приступить к строительству домов для сержантского состава, а также для военнослужащих с семьями… Одно общежитие стоит от 14,5 до 16 млн. ($598 тыс). Это зависит от местности, от сроков и объема работ… Цены на стройматериалы растут и стоимость общежитий, к сожалению, также растет», — рассказал Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент Петр Порошенко заявил, что все руководство государственного концерна «Укроборонпром» должно пройти проверку на полиграфе. «Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава «Укроборонпрома». Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти исследование. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность»,— сказал президент.

Напомним, 25 февраля 2019 года вышли первые две частирасследования журналистского проекта «Наши деньги» о хищениях в оборонном секторе Украины. Журналисты утверждают, что участники группы через фирмы-посредники перепродавали заводам «Укроборонпрома» контрабандные запчасти из РФ или детали, краденные на украинских военных складах. Ключевым звеном схемы была фирма«Оптимумспецдеталь», которой руководили друзья участника схемы бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского— предприниматели Андрей Рогоза и Виталий Жуков.